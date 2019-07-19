В "Богдан Моторс" отреагировали на обыски НАБУ
Компания "Богдан Моторс" утверждает, что обвинения НАБУ - надуманные и необоснованные, а организацию следственных действий назвала "политически мотивированным давлением".
Об этом говорится в заявлении пресс-службы.
"Закупка автомобилей производства "Богдан Мторс" происходит в полном соответствии с действующей редакцией постановления Кабинета Министров Украины №517. Оно четко регламентирует весь порядок формирования цены при осуществлении государственного оборонного заказа.
"Богдан Моторс" является одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли. За 11 лет выпуска гражданской и военной техники "Богдан Моторс" перечислил в бюджеты всех уровней 2,4 млрд грн", - заявили в компании.
Напомним:
Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что проводит обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс", в том числе в клубе "5 элемент".
Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованная группой).
Расследование детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.
Другой информации правоохранители не сообщают из-за необходимости сохранения тайны следствия.
Экономическая правда
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