НАБУ снова проводит обыски в офисе "Богдан Моторс"

Представители Национального антикоррупционного бюро 24 июля проводят обыски в офисе "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве.

Об этом сообщил информированный источник агентству "Интерфакс-Украина".

"Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка, – сказал он.

Другой источник сообщил агентству, что обыски проходят также и в банке.

В корпорации "Богдан Моторс" агентству подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании и в очередной раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

Как отметили в корпорации, речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.

"Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", - сообщил пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.



В "Богдан Моторс" также отметили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Напомним:

19 июля НАБУ уже проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс".

Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованная группой).

В тот же день в компании отреагировали на обыски НАБУ, назвав их "политическим давлением".