Киевсовет год тормозит запуск 4G в метрополитене

Киевский городской совет, за год, не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.

Об этом говорится в материале ЭП.

Для начала выполнения монтажных работ мобильные операторы должны подписать с КП "Киевский метрополитен" договор о доступе к инфраструктуре этого предприятия.

Это соглашение должно быть подписано в соответствии требованиям нового для телекоммуникационной отрасли закона №1834 о доступе к инфраструктуре.

"Почти год после утверждения министерствами подзаконных актов для выполнения закона №1834 коммунальные предприятия Киева, включая метрополитен, остаются неуполномоченными Киевским горсоветом заключать с операторами договоры по доступу для развертывания телекоммуникационных сетей", - объясняет директор по регуляторному обеспечению "Киевстара" Александр Когут.

В ноябре 2019-го департамент экономики и инвестиций КГГА разработал проект решения №3639, который должен устранить этот пробел.

Однако во время декабрьского заседания депутаты постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы решили перенести рассмотрение этого вопроса на неопределенный срок.

О том, что запуск 4G в метро Киева тормозит Киевсовет, ЭП подтвердили в lifecell и Vodafone.

"Операторы согласовали технические вопросы с метро, но приступить к монтажу оборудования, к сожалению, не могут. Более года коммунальные предприятия остаются неуполномоченными горсоветом заключать с операторами договоры для развертывания цифровой инфраструктуры", - сообщили в lifecell.

Операторы обеспокоены ситуацией, которая угрожает реализации инвестиционного проекту стоимостью 20 млн долл, и подчеркивают необходимость безотлагательного рассмотрения Киевсоветом проекта №3639 об установлении платы за доступ к инфраструктуре.

На запрос редакции, в КГГА ответили, что ближайшее заседание комиссии по рассмотрению, проекта решения №3639, который позволит заключать договоры на развертывание интернета операторам запланировано на 5 февраля 2020 года.

Читайте детальнее: Почему запуск 4G в метро Киева под угрозой срыва

Напомним:

Запустить 4G в метро Киева руководство Киевской горадминистрации впервые пообещало семь лет назад. Однако за это время ни старое, ни новое руководство столицы не смог выполнить эту задачу.

Осенью того же года мобильные операторы объявили тендер на поиск подрядчика. Летом 2019 победителем тендера стало ООО "Хуавей Украина".

Тогда же "Киевстар", Vodafone Ukraine и lifecell Украины пообещали в ближайшие месяцы запустить мобильную связь четвертого поколения на станциях "Академгородок", "Героев Днепра" и "Сырец", но развертывания сети 4G в метро так и не началось.

В ноябре 2019-го советник городского головы Максим Бахматов обнародовал план внедрения 4G в метро Киева. В публикации также говорилось о том, что горсовет должен утвердить тарифы за доступ к коммунальным объектам города.