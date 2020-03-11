Из 8 требований МВФ осталось 2, которые мы планируем выполнить за 2-3 недели — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украине остается выполнить еще 2 требования Международного валютного фонда для получения 5,5 миллиардов долларов транша макрофинансовой помощи. Правительство планирует сделать это за 2-3 недели.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства.

Шмыгаль назвал диалог с МВФ "достаточно позитивным", и заявил, что курс правительства не изменился.

"Мы имели вчера конференц-связь с руководством МВФ и договорились о продолжении сотрудничества без изменений любых условиях курса, мы просто движемся в том контексте, который был.

Из 8 параметров, которые МВФ просили выполнить, у нас остается 2, которые мы надеемся выполнить в течение 2-3 недель", - резюмирует премьер.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ, в т.ч земельной.

Как заявил советник Кабинета министров по экономическим вопросам Алексей Мушак, Верховная Рада может принять во втором чтении законопроект о рынке сельхозземель 19-20 марта, депутатам осталось рассмотреть 720 поправок.

Напомним:

Bloomberg, сообщал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются в том числе из-за отставки правительства Алексея Гончарука

Сейчас Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Впоследствии финансовый комитет Рады изменил текст законопроекта, но как сообщали СМИ, обновленную версию не согласовал МВФ.

Экс-министр финансов Оксана Маркарова ранее заявляла, что у Украины есть шанс выпуститься из программы МВФ с 2023-го года.

Читайте также: МВФ — Украине: политическая поддержка сейчас, а транш — потом

Чего ждать от Шмыгаля и его Кабмина: первые "акценты" нового премьера – пенсии шахтеры, земля и Крым