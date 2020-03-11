"Укроборонпром" передаст в Фонд госимущества 21 предприятие, приватизация "Антонова" не планируется

"Укроборонпром" в ближайшее время передаст 21 предприятие в Фонд государственного имущества и еще 2 предприятия в Государственное космическое агентство, приватизация ГП "Антонов" пока не планируется.

Об этом сообщил генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичус, передает Интерфакс-Украина.

"...Очень большое количество предприятий, которые ничего общего с военными не разрабатывают: не только сейчас, не только вчера, но и позавчера также.

И с этой целью на заседании наблюдательного совета, которое состоялось две недели назад, было принято решение о передачи 21 предприятия в Фонд государственного имущества", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Абромавичуса, эти компании "недейственные" и на них нет сейчас никакого производства. "То есть они не делают и не будут ничего военного назначения делать. То есть передаем практически "пустышки", - пояснил он.

Также он сообщил, что еще два предприятия будут переданы в Государственное космическое агентство.

"То есть в ближайшем будущем у "Укроборонпрома" будет минус 23 предприятия", - резюмировал Абромавичус.

Также концерн в данный момент не планирует приватизировать госпредприятие "Антонов", передает Униан.

"Сейчас никаких планов по приватизации "Антонова" нет", - сказал Абромавичус.

По словам Абромавичуса, во время многочисленных встреч с потенциальными инвесторами он ни разу не услышал конкретного предложения или заинтересованности в покупке этого предприятия.

Напомним:

По состоянию на конец февраля 2020 ГК "Укроборонпром" погасил задолженность по зарплате на 8 из 43 проблемных предприятий-участников Концерна.

Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.

За 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

По итогам 2019-го года экспорт вооружения и услуг предприятий-участников концерна "Укроборонпром" составил 908 миллионов долларов, что на 19% больше показателя 2018 года.

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