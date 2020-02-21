"Укроборонпром" экспортировал вооружение почти на 1 миллиард долларов: в какие страны

По итогам 2019-го года экспорт вооружения и услуг предприятий-участников концерна "Укроборонпром" составил 908 миллионов долларов, что на 19% больше показателя 2018 года.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпром" Айварас Абрамавичус в итогах о результатах работы за 150 дней.

"По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30%", - прогнозирует Абрамавичус.

Среди ключевых рынков для украинского вооружения он выделил Индию, Саудовскую Аравию, Турцию, страны Азии и Ближнего Востока.

"Среди продукции Укроборонпрома наибольшим спросом за рубежом пользуются: противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты; среди заказанных услуг - ремонт советской техники и модернизация самолетов", - рассказал Абрамавичус.

Также в "Укроборонпроме" начато реформу спецэкспортеров, цель которой улучшить их координацию, кооперацию, убрать лишнюю конкуренцию и четко распределить зоны ответственности.

"В "переходный период" - пока в концерне продолжаются изменения - на внешних рынках будут работать 4 экспортеры вместо 6 и не более двух на одном рынке.

В итоге, в долгосрочной перспективе останется всего 2 спецэкспортера с правилом "одна страна - один экспортер", - рассказал о деталях реформы Абрамавичус.

Напомним:

Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.

За 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

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