"Укроборонпром" погасил задолженность на 8 предприятиях из 43

По состоянию на конец февраля 2020 ГК "Укроборонпром" погасил задолженность по зарплате на 8 из 43 проблемных предприятий-участников Концерна.

Об этом сообщил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичус по итогам 150 дней работы в должности.

По словам Абромавичуса, долг перед работниками определенных предприятий, накапливался годами и в состав Концерна такие активы попали уже "с безнадежной задолженностью по заработной плате".

Чтобы это решить, руководство "Укроборонпрома" начало воплощать комплексную программу по финансовому оздоровлению предприятий.

Абромавичус констатирует, что полностью решить проблему с задолженностью по заработной плате и финансово оздоровить десятки заводов оборонной отрасли невозможно без участия Кабинета министров.

"Укроборонпром в период трансформации остро нуждается списания безнадежной задолженности перед бюджетами разных уровней, нам нужны налоговые льготы и более гибкая дивидендная политика, предоставление дешевого финансового ресурса, прямая финансовая помощь и возможность самостоятельно продавать активы, тем самым высвобождая и направляя ресурсы на модернизацию, новые разработки и улучшения условий труда ", - заявил Абромавичус.

Сейчас "Укроборонпром" разработал и подал в Министерство экономики законопроект о списании безнадежной задолженности в размере 4,4 млрд грн.

В Концерне рассчитывают, что это поможет, в частности, "Завода им. Малышева", Харьковскому авиационному заводу, казенному заводу "Звезда" и другим выйти из тяжелого положения.

Напомним:

Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.

За 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

По итогам 2019-го года экспорт вооружения и услуг предприятий-участников концерна "Укроборонпром" составил 908 миллионов долларов, что на 19% больше показателя 2018 года.

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