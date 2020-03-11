Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже чем Словакии

В феврале цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (РСН) в объединенной энергосистеме Украины снизилась на 12,4%, при этом темпы уменьшения цены в Бурштынском энергоострове были в пять раз медленнее и составили 2,4%.

Об этом стало известно из отчета ГП "Оператор рынка", передают "Наші гроші".

По ОЭС Украины средневзвешенная цена в прошлом месяце составила 1 232,08 грн/МВт.ч. По Бурштынском острову цена была на четверть выше и составляла 1 678,72 грн/МВт.ч.

В феврале, как и в январе 2020 года, в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложений, особенно в ночные часы. Дефицит предложений остался только на 8:00.

В торговой зоне Бурштынского острова на РДН наблюдался дефицит предложений в ночные часы.

Из отчета "Оператора рынка" известно, что цены в Украине остаются выше цен на электроэнергию в странах соседях.

В Бурштынском энергоострове цена электроэнергии по сравнению со Словакией дороже на 75%, в ОЭС эта разница вдвое меньше. И за прошлый месяц разница в ценах с соседней страной только выросла, в январе она составляла 24% в Бурштынском острове и 10,5% в ОЭС.

В феврале ближе всего к Украине среди стран-соседей цена на э/э была в Румынии. В ОЭС она была дороже на 8%, в Бурштынском острове - на 33%.

Бурштынский энергоостров синхронизирован с энергосистемой Европы, электроэнергию с него также получают потребители Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Почти 90% объема электроэнергии для них производят Бурштынская ТЭС, Добротворская ТЭС и Ладыженская ТЭС, принадлежащих АО "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

Крупнейшей из них является Бурштынская ТЭС, в 2018-2019 годах ее директором был Денис Шмыгаль, которого 4 марта парламент назначил премьер-министром.

Бурштынская ТЭС вместе с Добротворской ТЭС были замешаны в схеме, когда сначала дорого продавали свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупали её обратно по цене оптового рынка для целей продажи за границу.

Экспортирует электроэнергию ООО "Д.Трейдинг" Ахметова.

Напомним:

В начале марта сообщалось, что Секретариат Европейского энергетического сообщества поможет Антимонопольному комитета в расследовании вероятного злоупотребления монопольным положением компании ДТЭК Рината Ахметова на Бурштынском энергоострове.

В декабре 2019-го Антимонопольный комитет предоставил компании "ДТЭК "Западэнерго" Рината Ахматова обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению ограничения производства тепла и электроэнергии Бурштынской ТЭС.

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" с 22 ноября 2019 объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативное влияет на работу ТЭС.

В октябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.