В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке

Текущая ситуация на украинском валютном рынке сложилась под влиянием психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Распространение миром коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Определенное снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж", - подчеркнули в центробанке.

В НБУ отмечают, что цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

По данным Нацбанка, уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации в течение последних недель не является значительным.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском, и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.

Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни - на сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долл США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года", - отметили в НБУ.

Отмечается, что в течение прошлой недели Нацбанк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение них продал всего 307 млн ​​долл США.

По состоянию на 13:00 10 марта Нацбанк продал 250 млн долларов США - учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, что подпитывается нервными настроениями участников рынка.

"Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность - более 8 млрд долл США.

Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", - добавили в НБУ.

Напомним:

Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел на межбанковский рынок с интервенциями и продал за первые 30 минут 150 миллионов долларов.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 10 марта на уровне 24,92 гривни за доллар.

10 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Экономическая правда