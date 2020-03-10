Курс валют на 10 марта:межбанк, наличный и "черный" рынки
10 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,31 - 25,33 гривни;
Евро - 28,79 - 28,82 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,99 - 25,66 гривни. Евро покупают по 28,12 гривни, продают по 29,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,28 - 25,68 гривни, евро - 28,34 - 28,98 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 10 марта на уровне 24,92 гривни за доллар.
6 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.
6 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.
Экономическая правда
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