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Официальный курс: гривня ощутимо "просела" к евро

Вторник, 10 марта 2020, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 10 марта на уровне 24,92 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,23 (на 6 марта - 27,69 гривни).

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,81 - 25,48 гривни. Евро покупают по 27,90 гривни, продают по 28,83 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,23 - 25,69 гривни, евро - 28,27 - 28,99 гривни.

Напомним:

6 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.

6 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.

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