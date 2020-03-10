Официальный курс: гривня ощутимо "просела" к евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 10 марта на уровне 24,92 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,23 (на 6 марта - 27,69 гривни).
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,81 - 25,48 гривни. Евро покупают по 27,90 гривни, продают по 28,83 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,23 - 25,69 гривни, евро - 28,27 - 28,99 гривни.
Напомним:
6 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.
6 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,70 - 24,72 гривни за доллар.
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