НБУ продал на межбанке 150 миллионов долларов за полчаса, но не остановил рост доллара

Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел на межбанковский рынок с интервенциями и продал за первые 30 минут 150 миллионов долларов.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на комментарии банков.

"Торги открылись продажами НБУ. За первые 30 минут им продано порядка 150 млн дол. Рынок находится в диапазоне $25,27/31. Наличный рынок торгуется выше: $25,50/25,80", - сообщили в ОТП Банке.

В Райффайзен Банке сказали LIGA.net, что НБУ действительно продал 150 млн дол и "готов еще продавать".

"Курс пока слабо отреагировал на интервенции НБУ - рост курса продолжается", - отметили в Райффайзен Банке.

Напомним:

Национальный банк с 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов, при этом продав 307,2 млн долларов.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

По результатам торгов 9 марта мировые фондовые индексы рекордно обвалились.





