Tesla стала первой компанией, которая выпустила миллион электромобилей
Американская Tesla стала первым автопроизводителем, который преодолел отметку в миллион изготовленных электрокаров.
Об этом сообщил соучредитель компании Илон Маск в Twitter.
Миллионной машиной оказался компактный красный кроссовер Model Y, поставки которого должны начаться в США в этом месяце.
Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi
— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020
Напомним:
17 октября шведский автопроизводитель Volvo представил свою первую полностью электрическую модель — Volvo XC40 Recharge.
28 ноября чешская компания Skoda поставила на поток свой первый электромобиль Citigo-e iV.
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Экономическая правда
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