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Tesla стала первой компанией, которая выпустила миллион электромобилей

Вторник, 10 марта 2020, 14:40
 

Американская Tesla стала первым автопроизводителем, который преодолел отметку в миллион изготовленных электрокаров.

Об этом сообщил соучредитель компании Илон Маск в Twitter.

Миллионной машиной оказался компактный красный кроссовер Model Y, поставки которого должны начаться в США в этом месяце.

Напомним:

17 октября шведский автопроизводитель Volvo представил свою первую полностью электрическую модель — Volvo XC40 Recharge.

28 ноября чешская компания Skoda поставила на поток свой первый электромобиль Citigo-e iV. 

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Экономическая правда

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Маск Tesla

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