Tesla стала первой компанией, которая выпустила миллион электромобилей

Широко разрекламированная кампания "5-7-9%" обещает доступные кредиты для собственного дела. Заявки на получение таких кредитов измеряются уже десятками тысяч. А возможно ли получить деньги на дело, если ты начинаешь бизнес "с нуля"? ЭП выяснила это, став на месяц начинающим предпринимателем. (укр)