Колесницы-2020, или Как экотренды меняют инфраструктуру города

Світ швидко змінюється, і здається, що те, яким буде пересування містом через 10–20 років, уявляють лише фантасти. Проте останні екотренди дають натяк на те, якою буде інфраструктура наших міст уже завтра.

Ще донедавна типовою була ситуація, коли для виклику таксі доводилось стояти на узбіччі дороги та ловити автівку.

Сьогодні для цього достатньо декількох натисків на сенсорному екрані смартфону – ми можемо викликати машину в будь-яку точку міста чи передмістя, прокласти оптимальний маршрут з урахуванням автомобільних заторів тощо.

Але й це ще не межа – незабаром сервіс докорінно зміниться в напрямі, який задають сучасні еко тренди.

Зниження кількості авто

Протягом попередніх десятиліть продажі автомобілів стабільно зростали, проте останніми роками в цієї тенденції намітився певний спад.

Так, раніше прогнозувалося, що у 2019 році у світі буде продано 80 млн автівок, але відтоді розпочалося зниження попиту, яке триває й дотепер. Володіння та утримання авто для нового покоління споживачів виявилось занадто обтяжливим.

Вони надають перевагу індустрії розваг, мобільності та свободі пересування.

Паралельно з цим збільшилося використання громадського транспорту, таксі та інформаційно-транспортних компаній.

У повсякденне життя ввійшли такі словосполучення, як "ride-hailing" — поїздка на замовлення через спеціальні додатки, "ride-sharing" – сервіс, де ви є попутником, та "car-sharing" – послуга з оренди транспортних засобів.

Ці явища докорінно змінюють звички щодо пересування містом. Очікується, що вже до 2023 року кількість користувачів мобільних додатків у світі досягне 1,5 млрд.

Зменшення середньої відстані подорожі

Згідно з даними UK’s National Travel Survey, протягом останніх десяти років середня кількість міських поїздок та їх тривалість докорінно не змінилася, але відстані пересування стали коротшими.

Так, середній мешканець міста щодня проводить більш ніж годину на день у дорозі (36 хвилин у авто в якості водія або пасажира, 12 хвилин у громадському транспорті, 12 хвилин – пішки і 2 хвилини, використовуючи інші види транспорту).

Проте за останнє десятиріччя зменшилася середня відстань подорожі. Причиною такого зниження є вплив нових технологій, що дозволяють працювати з дому, не відвідуючи офіс, купувати товари онлайн та замовляти доставку їжі.

І це також є сучасним трендом, що впливатиме на вибір транспорту, яким користуватися.

Турбота споживачів та компаній про екологію

Покоління сучасних споживачів стало більш вибагливо ставитися до екологічної складової транспорту.

Міський транспорт прямо чи опосередковано працює на видобувному паливі – обмеженому ресурсі, який поступово зменшується.

Згідно зі статистичним оглядом BP World Energy 2016, людство має в запасі ще близько 115 років на видобуток вугілля і близько 50 років – для видобутку нафти та природного газу.

І хоча продукти нафтопереробної галузі все ще домінують у використанні, відновлювальні джерела енергії та біопаливо поступово набирають своєї популярності.

Їх застосування стає трендом, який визначає вибір споживача і напрям розвитку для найбільш соціально відповідальних компаній транспортної сфери.

Зміна клімату та необхідність зменшення шкідливих викидів в атмосферу також змушує приймати негайні рішення.

Так, деякі компанії намагаються підтримувати численні проекти зі скорочення викиду вуглецю в атмосферу по всьому світі.

При цьому компанії розуміють, що "вуглецева компенсація" – це не чудодійне рішення, але воно може допомогти зменшити вплив, який спричиняє спалювання видобувного палива, на навколишнє середовище.

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Тож єдиний шлях до сталого майбутнього – враховувати екотренди, які набирають обертів.

Один з них сьогодні диктує щоденне зростання електротранспорту, який усе частіше ми бачимо в наших містах.

На слуху в багатьох Tesla Roadster, Chevrolet Volt, Nissan Leaf та інші електромобільні гібриди.

І якщо зараз продаж електромобілів становить усього лише 6% від загальносвітового об'єму продажу авто, то до 2040 року, за прогнозами Bloomberg, вже 54% з усіх проданих автівок стануть електричними.

Та й це ще не все – розвиток програмно-апаратних засобів керування транспортом і навігації призводить до того, що вже не ми будемо водити машини, а вони водитимуть нас.

Транспорт без водія: бортовий комп’ютер, що здатний спрогнозувати можливі затори, необхідні зупинки та побудувати оптимальний маршрут, автоматичне паркування та сенсорні системи для упередження аварійних ситуацій – це вже не далека фантастика, а реалії для застосування яких створено всі технологічні можливості.

Електросамокати як вирішення проблеми "останньої милі"

Під впливом технологічних та екологічних трендів змінюється вибір транспорту і спосіб користуватися новими засобами пересування.

Прикладом для великих міст стає дедалі все більш актуальне поняття "останньої милі", або так звана мікромобільність.

Сучасна міська інфраструктура є все більш розвиненою – під домом може бути розташовано магазин одягу, ресторан чи фітнес-центр, а робота може знаходитися в районі проживання.

Якщо навіть не враховувати сучасну можливість послуг замовлення їжі чи будь-яких товарів через Інтернет та віддалену роботу, то необхідність долати значні відстані для вирішення багатьох побутових питань поступово зменшується.

Але разом з тим людям частіше хочеться відвідувати нові локації в містах, брати участь у нових подіях, зустрічатися з іншими людьми, реалізовувати спільні бізнес-проекти та активно проводити вільний час.

Тож зважаючи на таку мобільність і турбуючись про навколишнє середовище, можна замовити електрокар – його можливостей цілком вистачить навіть на подорож за місто, з урахуванням розвитку інфраструктури електрозаправок.

Теплої пори року можна взяти електроскутер або велосипед.

Щодо використання електроскутерів ведуться численні дискусії та існують різні думки. Дехто вважає, що вони незручні і захаращують місто.

Але порівняно з громіздкими велосипедами, ризик травмуватися на електроскутері набагато нижчий.

Електроскутери роблять місто більш безпечним і є відмінним рішенням для пересування містом.

Такий вид транспорту швидкий, легкий, зручний, екологічний, а також він допомагає вирішити проблему останньої милі.

При цьому електроскутер можна взяти напрокат. Подібні сервіси в усьому світі починають набирати популярність і незабаром у Києві також з’явиться свій парк електроскутерів.

Розвиток мікромобільності незворотній – це вже відбувається: ми частіше бачимо на вулицях людей, що пересуваються двоколісним транспортом чи навіть електричним моноколесом.

Ми прагнемо бути екофрендлі до навколишнього середовища, а мобільні платформи пропонують безліч нових можливостей для замовлення того способу пресування містами, який відповідає потребам та фінансовим можливостям.