Skoda начала производство первого в своей истории электромобиля
Чешская компания Skoda поставила на поток свой первый электромобиль Citigo-e iV.
Об этом сообщает enkorr.
Его сборка осуществляется вблизи словацкой столицы Братислава
Skoda Citigo-e iV комплектуется аккумулятором емкостью 32,2 кВт*ч. Он обеспечивает электрическому хетчбэку запас хода в 260 км по циклу WLTP. Мощность мотора составляет 83 л.c.
До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 12,3 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Багажник Citigo-e iV вмещает от 250 до 923 л груза.
Стоимость автомобиля в Европе будет начинаться от 23,9 тысяс евро.
Дата начала продаж пока не объявлена. Сейчас автомобиль будут собирать только в 5-дверной версии в комплектациях Ambition и Style.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua