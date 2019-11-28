Skoda начала производство первого в своей истории электромобиля

Чешская компания Skoda поставила на поток свой первый электромобиль Citigo-e iV.

Об этом сообщает enkorr.

Его сборка осуществляется вблизи словацкой столицы Братислава

Skoda Citigo-e iV комплектуется аккумулятором емкостью 32,2 кВт*ч. Он обеспечивает электрическому хетчбэку запас хода в 260 км по циклу WLTP. Мощность мотора составляет 83 л.c.

До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 12,3 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Багажник Citigo-e iV вмещает от 250 до 923 л груза.

Стоимость автомобиля в Европе будет начинаться от 23,9 тысяс евро.

Дата начала продаж пока не объявлена. Сейчас автомобиль будут собирать только в 5-дверной версии в комплектациях Ambition и Style.





