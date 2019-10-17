Volvo представила свой первый электромобиль

Шведский автопроизводитель Volvo представил свою первую полностью электрическую модель — Volvo XC40 Recharge.

Об этом пишет ain.ua.

Кроссовер XC40 стал первой моделью новой линии электрокаров Recharge.

Внешне между бензиновой версией XC40 и электрокаром — немного отличий. Но внутри производитель обещает оборудовать модель современной информационно-развлекательной системой с интерфейсом "таким же удобным, как у смартфона", благодаря сотрудничеству с Google.

XC40 разгоняется с нуля до 100 км/ч за 4,9 сек и способен проехать до 400 км на одном заряде по стандарту WLTP.

По словам производителя, электромобиль будет быстро заряжаться: до 80% за 40 минут.

Цены на модели в США будут начинаться с 50 тыс долларов (учитывая налоговые стимулы при покупке электрокара).

В компании (которая, к слову, принадлежит китайской Geely) отмечают, что до 2025 года 50% ее мировых продаж будут составлять электрокары, а еще 50% — гибриды.

"Мы уже несколько раз говорили об этом: для Volvo Cars будущее — в электрических моделях", — заявил CEO компании Хакан Самуэльсон.

За следующие пять лет компания обещает выпускать по одному полноценному электрокару каждый год.