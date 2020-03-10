"Киевгорстрой" начал работу на еще одном объекте "Укрбуда"

"Киевгорстрой" принял на баланс и возобновил строительство жилого комплекса "Гармония".

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир.

"В КГС+1 от "Укрбуда". На этот раз это ЖК" Гармония ". Объект приняли, строители зашли на площадку для завершения необходимых работ. На днях начнем продавать", - написал он.

По его словам, в ближайшее время будут обнародованы детали аудита всех объектов "Укрстроя".

Напомним:

3 марта холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла на баланс еще два объекта компании "Укрбуд Девелопмент".

Ранее "Киевгорстрой" приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК "Укрбуда". На ЖК "Пектораль" и "Новомостицкий" возобновлены строительные работы в полном объеме.

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Экономическая правда