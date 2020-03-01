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Новости выходных: бюджет, коронавирус и переговоры с МВФ

Воскресенье, 1 марта 2020, 18:00

О МВФ. Команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив.

О средней зарплате. В январе 2020 года средняя зарплата украинцев составила 10727 гривен в месяц, что на 16,3% больше, чем в январе 2019 года.

О состоянии самых богатых. Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агентстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.

О бюджете. Доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 выполнены на 93,7% от росписи.

О коронавирусе. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики за февраль - худший за последние 15 лет.

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МВФ бюджет зароботная плата

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