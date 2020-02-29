Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самые большие потери понесли:

Джефф Безос (-$11,9 млрд)

Билл Гейтс (-$10 млрд)

Бернар Арно (-$9,1 млрд)

Илон Маск (-$9 млрд)

Уоррен Баффетт (-$8,8 млрд)

Амансио Ортеги (-$6,8 млрд)

Марк Цукерберг (-$6,6 млрд)

Ларри Пейдж (-$6,4 млрд)

Карлос Слима (-$6,3 млрд)

Сергей Брин (-$6,2 млрд)

Агентсво анализировало состояние 500 богатейших людей мира. В целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе, отмечает издание.

Напомним:

На торгах Американской фондовой биржи в четверг, 27 февраля, индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года: "идея о том, что пик влияния на экономику будет достигнут до конца первого квартала, выглядит очень ненадежной"

Мировой туризм может понести ущерб в размере 22 миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса COVID-2019.