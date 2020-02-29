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Укр / Рус

Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на 444 миллиарда долларов

Суббота, 29 февраля 2020, 17:57
 

Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самые большие потери понесли:

  • Джефф Безос (-$11,9 млрд) 
  • Билл Гейтс (-$10 млрд) 
  • Бернар Арно (-$9,1 млрд) 
  • Илон Маск (-$9 млрд)
  • Уоррен Баффетт (-$8,8 млрд)
  • Амансио Ортеги (-$6,8 млрд) 
  • Марк Цукерберг (-$6,6 млрд)
  • Ларри Пейдж (-$6,4 млрд) 
  • Карлос Слима (-$6,3 млрд) 
  • Сергей Брин (-$6,2 млрд)

Агентсво анализировало состояние 500 богатейших людей мира. В целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе, отмечает издание.

Напомним:

На торгах Американской фондовой биржи в четверг, 27 февраля, индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года: "идея о том, что пик влияния на экономику будет достигнут до конца первого квартала, выглядит очень ненадежной"

Мировой туризм может понести ущерб в размере 22 миллиарда долларов из-за вспышки коронавируса COVID-2019.

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Экономическая правда
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