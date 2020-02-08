"Слуги народа" хотят, чтобы земельная реформа "создала" миллион новых фермеров

В партии "Слуга народа" ожидают, что после принятия законопроекта про обращение сельскохозяйственных земель, количество фермеров возрастет с 44 тысяч до миллиона.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Укринформ.

"Есть 44 тыс. фермеров - почему именно 44 тыс, а не миллион? Мы хотим, чтобы был миллион. 20 лет земля находится в том состоянии, в котором она есть: ее можно взять в аренду, получить пай ... право собственности на землю гарантируется.

Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом. Право собственности - это основа демократии в любом государстве", - заявил Арахамия.

По его мнению, отсутствие права собственности на землю сдерживает инвестиции в аграрном секторе.

"Фермеры говорят: я что, дурак - огромные средства не в свою, а в арендованную землю вкладывать?

Единственное, что важно: если людей беспокоит, что есть какие-то иностранные корпорации, что есть кто-то богаче чем украинцы и они смогут купить [землю], - мы сделаем это исключительно после национального референдума", - подытожил Арахамия.

Напомним:

Арахамя заявил, что Верховная Рада в середине апреля будет голосовать за законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь. Такого не произошло.

Верховная Рада с 13:00 четверга до 13:00 пятницы 7-го февраля рассмотрела 216 поправок к закону о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Ранее советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Между первым и вторым чтением в закон о продаже земли внесли 4018 поправок. Комитет поддержал только 9 из них.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Экономическая правда