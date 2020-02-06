Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс на 7 февраля: доллар подешевел на 22 копейки

Четверг, 6 февраля 2020, 20:37
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 22 копейки, установив его на 7 февраля на уровне 24,57 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,04 (на 6 февраля - 27,32 гривни).

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 февраля на уровне 24,80 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,32 (на 5 февраля - 27,45 гривни).

6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

гривня курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня удерживает позиции относительно доллара 1 февраля 2020, 10:10
В НБУ объяснили, почему подешевела гривна 30 января 2020, 15:27
Официальный курс: гривня существенно укрепилась к доллару и евро 25 января 2020, 11:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!