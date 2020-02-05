Закрытие межбанка: гривня укрепилась

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,66 - 24,69 гривни;

Евро - 27,13 - 27,16 гривни.

Напомним:

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

На 5 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 23 копейки, установив его на уровне 24,85 гривни за доллар.

Официальный курс к евро был установлен на уровне 27,45 (на 4 февраля - 27,75 гривны).

На закрытии межбанка котировки гривны к доллару установились на уровне 24,78 - 24,81 гривны за доллар.

Экономическая правда