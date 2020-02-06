Гривня на межбанке удерживает позиции

6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,57- 24,59 гривни;

Евро - 27,01 - 27,03 гривни;

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 февраля на уровне 24,80 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,32 (на 5 февраля - 27,45 гривни).

6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

Экономическая правда