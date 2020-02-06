Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 6 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Четверг, 6 февраля 2020, 11:10
 

6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,57 - 24,60 гривни;

Евро - 27,03 - 27,05 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,47 - 24,43 гривни. Евро покупают по 26,85 гривни, продают по 27,29 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,47 - 24,60 гривни, евро - 26,99 - 27,18 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 февраля на уровне 24,80 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,32 (на 5 февраля - 27,45 гривни).

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня укрепляется благодаря аграриям и металлургам 6 февраля 2020, 09:00
Курс валют на 5 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки 5 февраля 2020, 11:23
Гривня укрепилась на закрытии межбанка 4 февраля 2020, 17:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!