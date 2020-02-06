В этом году Минцифры запустит электронную "автогражданку", э-паспорт и э-студенческий

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерена запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Об этом сообщил разработчик мобильного приложения Мстислав Баник, передает Интерфакс-Украина.

"Документ, над которым мы завершаем работу, и он будет готов в ближайшее время - это "автогражданка". Итак, мы получаем три из трех водительских документов в смартфоне, очень облегчит жизнь каждому водителю.

Второй документ, над которым мы работаем, - студенческий билет... Уже очень скоро будут доступны почти 900 тыс. цифровых студенческих билетов", - сказал он во время презентации мобильного приложения "Дія"в Киеве в четверг.

По словам Баника, также Минцифры разрабатывает цифровой паспорт в смартфоне (ID-карта и загранпаспорт).Кроме того, он отметил, что уже в марте приложение "Действие" перестанет тарифицироваться мобильными операторами.

"Где бы вы ни находились, если на счету есть хотя бы одна копейка и 1 Мгб трафика - "Дія" будет доступна на все 100%", - сказал разработчик.

Баник добавил, что в планах до конца 2020 года получить 10 млн активных пользователей программы "Дія".

Сайт и приложение "Дія" является единственным государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне".

Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

В январе 2020 году в приложения уже стали доступны цифровые водительские права и цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напомним:

6 января приложение "Дія" стало доступным для скачивания в Apple Store и Google Play.

Президент Владимир Зеленский поздравил приложение государственных онлайн-услуг "Дія" с релизом и заявил, что Украина стала третьей страной в Европе, которая имеет подобный сервис, отдельно он отметил, что на разработку не были потрачены государственные средства.

11 декабря стало известно, что украинская власть запускает в бета-режиме мобильное приложение "Дія". Отмечалось, что первыми станут доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

Кабмин на заседании 29 января разрешил использовать электронные удостоверения водителя для удостоверения личности пассажира в поездах, а также на внутренних авиарейсах.

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