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Гривня укрепляется благодаря аграриям и металлургам

Четверг, 6 февраля 2020, 09:00
 

5 февраля гривня существенно укреплялась благодаря массированным продажам валюты со стороны крупных экспортно-ориентированных компаний. НБУ неоднократно выходил на рынок с выкупом избыточного валюты.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

К 11:00 курс вырос до 24,83/24,86, но впоследствии продавцы валюты начали активно "заливать" ею рынок. НБУ вышел с интервенцией и выкупал доллар по 24,76 гривни и этим сдерживал дальнейшее укрепление гривны.

К обеду доллар подешевел до 24,77/24,815. НБУ продолжил скупаться валютой, но уже по 24,68-24,69 гривни.

По данным издания Finance.ua, главными поставщиками валюты на межбанке 5 февраля были крупные операторы рынка – аграрные, металлургические компании и, по неофициальной информации участников рынка, – большие госкомпании. Вероятно, НАК "Нафтогаз Украины".

После обеда Национальный банк установил официальный курс гривни на 6 февраля на уровне 24,80 за доллар, укрепив его на 5 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Ближе к окончанию торгов котировки доллара к гривне продолжали снижаться. На закрытии межбанка они установились на уровне 24,66 – 24,69 гривни за доллар.

 

Экономическая правда

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Экономическая правда
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