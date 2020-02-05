Гривня укрепляется второй день подряд
Среда, 5 февраля 2020, 19:30
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 6 февраля на уровне 24,80 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,32 (на 5 февраля - 27,45 гривни).
Напоминаем:
5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,66 - 24,69 гривни за доллар.
Экономическая правда
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