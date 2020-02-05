Курс валют на 5 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,83 - 24,86 гривни;

Евро - 27,41 - 27,44 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,70 - 24,93 гривни. Евро покупают по 27,36 гривни, продают по 27,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,79 - 24,87 гривни, евро - 27,37 - 27,49 гривни.

Напомним:

На 5 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 23 копейки, установив его на уровне 24,85 гривни за доллар.

Официальный курс к евро был установлен на уровне 27,45 (на 4 февраля - 27,75 гривны).

На закрытии межбанка котировки гривны к доллару установились на уровне 24,78 - 24,81 гривны за доллар.

Экономическая правда