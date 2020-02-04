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Нацбанк ощутимо укрепил официальный курс гривни

Вторник, 4 февраля 2020, 20:26
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 23 копейки, установив его на 5 февраля на уровне 24,85 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,45 (на 3 февраля - 27,75 гривни).

Напоминаем:

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

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