Гривня укрепилась на закрытии межбанка
Вторник, 4 февраля 2020, 17:21
4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,78 - 24,81 гривни;
Евро - 27,36 - 27,40 гривни;
Напомним:
4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.
Национальный банк определил официальный курс гривны на 4 февраля на уровне 25,08 гривны за доллар, снизив его на 6 копеек, говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,75.
Экономическая правда
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