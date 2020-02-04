Гривня укрепилась на закрытии межбанка

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,78 - 24,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,78 - 24,81 гривни;

Евро - 27,36 - 27,40 гривни;

Напомним:

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Национальный банк определил официальный курс гривны на 4 февраля на уровне 25,08 гривны за доллар, снизив его на 6 копеек, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,75.

Экономическая правда