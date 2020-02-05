Гривня укрепилась, НБУ выгодно выкупил валюту

Вчера, 4 февраля после масштабного роста доллара последних 10 дней - американская валюта начала активно дешеветь.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривны за доллар.

Если все прошлые дни Нацбанка приходилось продавать валюту, чтобы сдержать рост курса, то вчера регулятор выкупил основную часть затраченного за прошедший период с выгодой для себя.

Например, если еще позавчера НБУ продавал доллар по 25,12 и 25,15 гривны, то вчера выкупил его уже по 24,85 гривни, по 24,82 гривны и последние по 24,80. Таким образом, НБУ заработал на ажиотаже покупателей минувших дней - до 35 копеек на долларе.

К 12:00 курс еще находился на этом же уровне 24,85 / 24,88 гривен, а НБУ после небольшой паузы уже выкупал валюту по 24,82.

На обед дилеры ушли при уровне 24,79 / 24,82 гривны за доллар, а после обеда курс болтался в узком коридоре 24,79-24,81 / 24,82-24,83 гривны.

По наблюдениям Finance.ua, НБУ выкупил не менее 100 млн долларов.

На 5 февраля Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 23 копейки, установив его на уровне 24,85 гривни за доллар. Официальный курс к евро был установлен на уровне 27,45 (на 4 февраля - 27,75 гривны).

На закрытии межбанка котировки гривны к доллару установились на уровне 24,78 - 24,81 гривны за доллар.