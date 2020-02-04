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Курс валют на 4 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 4 февраля 2020, 11:12
 

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,85 - 24,90 гривни;

Евро - 27,47 - 27,52 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 24,80 - 25,03 гривни. Евро покупают по 27,31 гривни, продают по 27,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,90 - 24,97 гривни, евро - 27,45 - 27,67 гривни.

Напомним:

Национальный банк определил официальный курс гривны на 4 февраля на уровне 25,08 гривны за доллар, снизив его на 6 копеек, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,75.

Экономическая правда

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