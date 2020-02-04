"Богдан Моторс" увольняет половину сотрудников из-за "давления НАБУ и САП"

Автокомпания "Богдан Моторс" заявила, что из-за "дестабилизирующих действий" Национального антикорупционного бюро и Специализированой антикорупционой прокуратуры намерена сократить штат более чем 600 работников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что производство по делу продолжается уже более полутора лет, однако настоящих претензий ни к "Богдан Моторс", ни к его руководителям не выдвигается.

"НАБУ и САП активно освещают большинство процессуальных действий, совершаемых ими по "Богдан Моторс", что вероятно нарушает тайну следствия и презумпции невиновности, и наносит вред деловой репутации "Богдан Моторс", как на отечественном рынке, так и на международной арене", - говорится в заявлении компании.

В комментарии Интерфакс-Украина, пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля заявил, что с начала года практически нет заказов, прежде всего на заводе в Черкассах (завод выпускает автомобильную технику для нужд Минобороны - грузовые и санитарные авто, бронетехнику). Такую ситуацию в компании связывают прежде всего с действиями НАБУ и САП, которые осуществляют постоянные проверки и изъятия документов в рамках открытых уголовных дел.

Ранее в пресс-службе сообщали, что численность производственного персонала составляет около 1,2 тыс. человек, то есть сокращение коснется половины работников.

Как сообщил Красуля, работникам уже сообщено о предстоящем сокращении.

Напомним:

Экс-президент корпорации "Богдан" - фигурант журналистского расследования о хищении в оборонке и бывший первый заместитель секретаря СНБО - Олег Гладковський (Свинарчук).

24 июля 2019-го года НАБУ второй раз за последний месяц пришло с обысками в офис "Богдан Моторс".

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляли обыски в помещениях ОАО "Богдан Моторс" из-за возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами "Укрэксимбанка".

Также в НАБУ назвали предварительную правовую квалификацию - ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением").

19 июля НАБУ уже проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс".

Предварительная правовая квалификация дела - ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).

В тот же день в компании отреагировали на обыски НАБУ, назвав их "политическим давлением".

Экономическая правда