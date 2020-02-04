Гривня продолжает обесцениваться, НБУ поддерживает национальную валюту резервами

3 февраля на межбанковском валютном рынке преобладал спрос на иностранную валюту, что поддержало девальвационный тренд гривни, который наблюдается в последние недели.

Котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05.

По данным Finance.ua, спрос на валюту позволял спекулянтам уверенно разогревать котировки с целью достичь проседания как минимум до 25,20 до конца дня.

Но вмешался Национальный банк. Его выход на валютный рынок с продажей сначала по 25,15 гривни за доллар, а затем и по 25,12 при проведении интервенций позволили фактически развернуть тренд на торгах.

По данным издания, всего за день регулятор продал на торгах не менее 40-60 млн долларов. После обеда на торгах доллар просел до 25,00/24,04 гривни.

Около 16:00 Национальный банк зафиксировал средневзвешенный курс гривны и определил официальный курс гривны на 4 февраля на уровне 25,08 гривны за доллар, снизив его на 6 копеек, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,75.

На закрытии межбанка котировки гривны к доллару установились на уровне 24,98 - 25,01.

экономическая правда