Закрытие межбанка: гривня немного усилилась

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,98 - 25,01 гривни;

Евро - 27,59 - 27,63 гривни;

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 25,02 гривни за доллар.

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.