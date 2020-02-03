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Закрытие межбанка: гривня немного усилилась

Понедельник, 3 февраля 2020, 17:08
 

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,98 - 25,01 гривни;

Евро - 27,59 - 27,63 гривни;

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 25,02 гривни за доллар.

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

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межбанк

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