Курс валют на 3 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки
3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,09 - 25,12 гривни;
Евро - 27,77 - 27,80 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,93 - 25,16 гривни. Евро покупают по 27,48 гривни, продают по 27,87 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,02 - 25,13 гривни, евро - 27,63 - 27,80 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 25,02 гривни за доллар.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 1 февраля на уровне 24,91 гривни за доллар.
31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.
31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 30 января на уровне 24,91 гривни за доллар.
30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.
30 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,88 - 24,91 гривни за доллар.
Экономическая правда
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