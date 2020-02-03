Курс валют на 3 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,09 - 25,12 гривни;

Евро - 27,77 - 27,80 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,93 - 25,16 гривни. Евро покупают по 27,48 гривни, продают по 27,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,02 - 25,13 гривни, евро - 27,63 - 27,80 гривни.

Напомним:



Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 25,02 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 1 февраля на уровне 24,91 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

31 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 30 января на уровне 24,91 гривни за доллар.

30 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,86 - 24,90 гривни за доллар.

30 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,88 - 24,91 гривни за доллар.

Экономическая правда