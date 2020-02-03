Официальный курс гривни продолжает снижаться

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 25,08 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,75 (на 3 февраля - 27,65 гривни).

Напоминаем:

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Экономическая правда