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Официальный курс гривни продолжает снижаться

Понедельник, 3 февраля 2020, 20:45
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 25,08 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,75 (на 3 февраля - 27,65 гривни).

Напоминаем:

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.

3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.

Экономическая правда

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