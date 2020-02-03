Официальный курс гривни продолжает снижаться
Понедельник, 3 февраля 2020, 20:45
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 25,08 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,75 (на 3 февраля - 27,65 гривни).
Напоминаем:
3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.
3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,98 - 25,01 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua