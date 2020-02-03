Укргазбанк выдал первый кредит по программе "5-7-9%"

Государственный Укргазбанк выдал первый кредит по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в размере 1,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы в пятницу смогли рассмотреть один кейс - это винницкий предприниматель и он сегодня, пока мы с вами заседаем, получил первый кредит в размере 1,5 миллиона гривень на то, что открывает новый маленький супермаркет", - сообщил он.

Напомним:

Как сообщалось, четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:

1. Удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

- 5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создается минимум 2 рабочих места;

- 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

- 9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

2. Предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

Экономическая правда