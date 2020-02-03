Детенизация рынка алкоголя: Дубилет показал "интересный график"

В 2019 году в бюджет поступало меньше средств от акцизного налога на ликерно-водочные изделия, чем в 2018, однако в ноябре и декабре наблюдался резкий скачок - примерно под 400 млн грн дополнительно за 2 месяца.

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Что привело к этому прыжку? Сразу несколько факторов. В Укрспирте, который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Проходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах.

Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников", - написал Дубилет.

"В этом году детенизация рынка должна продолжиться. С одной стороны, должны закончить перезагрузку ключевых органов. С другой стороны, на борьбу будут брошены технологии - от счетчиков на производителях спирта до электронной акцизной марки, о которой я недавно писал", - добавил он.

Напомним:

Пилотный проект по частичной цифровизации акцизных марок в Украине может быть запущен в ближайшие месяцы, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Правительство запустит пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.

В октябре сообщалось, что представители бизнес-сообщества располагают информацией, что в Минфине уже состоялось 2 заседания рабочей группы по поводу внедрения электронной акцизной марки, но ни на одно из них не пригласили представителей бизнеса.

Ранее Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми".

Экономическая правда