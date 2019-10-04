Все разделы
Укр / Рус

Правительство планирует введение электронной акцизной марки без обсуждения с бизнесом - ЕБА

Пятница, 4 октября 2019, 17:11

Представители бизнес-сообщества располагают информацией, что в Минфине уже состоялось 2 заседания рабочей группы по поводу внедрения электронной акцизной марки, но ни на одно из них не пригласили представителей бизнеса.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"Европейская Бизнес Ассоциация неоднократно отмечала, что любые изменения в маркировке, логистике, учета импортируемой продукции могут негативно повлиять на операционную деятельность субъектов хозяйствования, ведь нельзя вводить новации без понимания результатов и их влияния на текущую работу компаний.

Так, 15 августа Ассоциация обратилась в Министерство финансов с письмом о необходимости привлечения представителей Ассоциации в рабочую группу по данному вопросу, однако пока никакого ответа так и не было получено", - подчеркнули в Ассоциации.

Отмечается, что бизнес выражает обеспокоенность этой ситуацией.

"Существует опасение, что процесс разработки электронной акцизной марки может происходить в условиях непонимания реальной причины нелегального рынка и привести к усложнению бизнес-процессов именно для легальных производителей", - заявляют в организации.

В ЕБА настаивают на обязательном привлечении широкого круга участников к обсуждению идеи внедрения электронной акцизной марки, чтобы "выработать действительно качественную позицию и создать справедливые условия для работы прозрачного бизнеса".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин бизнес ЕБА

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гончарук: у Кабмина много планов, бизнес ему - волнуют налоговые изменения и закрытость правительства 4 октября 2019, 16:43
Кабмин планирует снизить уровень аварийности дорог до 30% 4 октября 2019, 15:37
Совладелец "Новой Почты": власть осложняет жизнь миллиону предпринимателей 4 октября 2019, 14:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!