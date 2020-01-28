"Пилот" по цифровизации акцизных марок запустят в течение нескольких месяцев — Дубилет
Пилотный проект по частичной цифровизации акцизных марок в Украине может быть запущен в ближайшие месяцы.
Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Радио НВ.
"Мы сейчас нашли решение, как это (изменения в систему акцизных марок - ред.) сделать быстро и почти бесплатно. Мы надеемся, что сможем запустить "пилот" в течение нескольких месяцев", - объяснил министр.
По словам Дубилета, представители алкогольного рынка "очень положительно" отреагировали на анонсированные изменения.
Напоминаем:
Правительство запустит пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.
В октябре сообщалось, что представители бизнес-сообщества располагают информацией, что в Минфине уже состоялось 2 заседания рабочей группы по поводу внедрения электронной акцизной марки, но ни на одно из них не пригласили представителей бизнеса.
Ранее Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми".
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