"Пилот" по цифровизации акцизных марок запустят в течение нескольких месяцев — Дубилет

Пилотный проект по частичной цифровизации акцизных марок в Украине может быть запущен в ближайшие месяцы.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в эфире Радио НВ.

"Мы сейчас нашли решение, как это (изменения в систему акцизных марок - ред.) сделать быстро и почти бесплатно. Мы надеемся, что сможем запустить "пилот" в течение нескольких месяцев", - объяснил министр.

По словам Дубилета, представители алкогольного рынка "очень положительно" отреагировали на анонсированные изменения.

Напоминаем:

Правительство запустит пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.

В октябре сообщалось, что представители бизнес-сообщества располагают информацией, что в Минфине уже состоялось 2 заседания рабочей группы по поводу внедрения электронной акцизной марки, но ни на одно из них не пригласили представителей бизнеса.

Ранее Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми".