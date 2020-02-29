Кабмин выделит 654 миллиона для выплаты зарплат шахтерам

На следующей неделе горнякам будет перечислено 654 млн для погашения долгов по заработной плате.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в целом по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" в 2020 году планируется направить 1,96 млрд на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

Напоминаем:

25 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что министры не должны получать зарплаты, пока не погасят долги по зарплате перед шахтерами.

Президент напомнил, что некоторые шахтеры имеют долги по зарплате еще с 2014-2016 годов, и сегодня этот долг уже составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен.

7 февраля Премьер Алексей Гончарук заявил, что убыточные шахты, которые государство не имеет возможности поддерживать, закроют, при этом шахтеров из этих предприятий должны трудоустроить.

Кабинет министров направил 169 миллионов гривень на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".