Зеленский: Если долги перед шахтерами не закроют, правительство не получит зарплату

Президент Владимир Зеленский считает, что министры не должны получать зарплаты, пока не погасят долги по зарплате перед шахтерами.

Источник: выступление президента на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины

Прямая речь: "Начнем с главного – это долги шахтерам по зарплате. Поэтому я прошу в ближайшие 2 месяца – март, апрель – закрыть все долги. Полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, если пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, что будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы".

Детали: Эти слова президента встретили аплодисментами.

Зеленский напомнил, что некоторые шахтеры имеют долги по зарплате еще с 2014-2016 годов, и сегодня этот долг уже составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен.

Он также попросил вице-премьер-министра, министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля подготовить ему поездки по всем шахтерским городкам Украины, которые не развиваются и в которых "по 20 лет не открываются никакие предприятия".

По словам Зеленского, следует прекратить "все эти поездки зарубежные, эту нашу большую международную дипломатию, потому что мы здесь не можем навести порядок в стране".

Он также указал Шмыгалю, что стоит ехать в шахтерские города только после того, как погасят долги шахтерам и только с планом развития этих территорий, например, при участии компании ДТЭК Рината Ахметова.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его замы задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 млн грн.

Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

Президент Владимир Зеленский 17 января разъяснил премьер-министру Алексею Гончаруку, что зарплаты у министров должны быть "нормальными", и сказал, что придется прощаться с чиновниками, которые хотят больше.

Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

18 января Кабмин обнародовал зарплаты чиновников. Самую высокую среднюю зарплату в 2019 году получал министр внутренних дел Арсен Аваков – 100 041 грн.

Украинская правда