Кабмин планирует закрыть убыточные госшахты, шахтерам найдут новую работу — Гончарук

Премьер Алексей Гончарук заявил, что убыточные шахты, которые государство не имеет возможности поддерживать, закроют, при этом шахтеров из этих предприятий должны трудоустроить.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

"Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, они теоретически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно.

Те шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице", - подчеркнул глава правительства.

Гончарук отметил, что из-за плохого экономического состояния шахт уголь, который они добывают, - неконкурентный, а сами шахты убыточны. В связи с этим постоянно возникают и накапливаются долги по зарплате шахтерам.

Напомним:

Кабинет министров направил 169 миллионов гривень на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами угольных объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь".

Экономическая правда