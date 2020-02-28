Кофейни Starbucks в Китае возобновляют работу из-за отступления коронавируса

Connie Ma

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о возобновлении работы сотен своих точек в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, со ссылкой на The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сказал, что на текущий момент на втором по величине для компании рынке функционируют 85% ее кофеен, связав это с улучшением обстановки в Китае.

Количество новых случаев заражения в КНР снижается в последние дни, в то время как распространение эпидемии в других странах набирает обороты.

За истекшие сутки в Китае было выявлено 327 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Это самый низкий показатель с 23 января.

"На фоне снижения числа новых заболевших в Китае мы видим ранние признаки восстановления ситуации в регионе", - написал Джонсон в письме, на которое ссылается The Wall Street Journal.

Starbucks в прошлом месяце сообщила о закрытии более половины из около 4,29 тыс. своих кофеен в Китае в ответ на вспышку коронавируса. На текущий момент закрытыми остаются около 640 кофеен.

Ранее компания предупредила, что закрытие кофеен негативно скажется на результатах за второй финансовый квартал и весь текущий фингод.

Напоминаем:

МВФ уже обновил прогноз роста мировой и китайской экономики из-за распространения коронавируса.

Европейская комиссия ожидает, что вспышка коронавируса будет иметь существенные последствия как для глобальной экономики, так и для экономики стран ЕС, но пока воздерживается от более подробных прогнозов.

Власть Гонконга выделила 15,4 млрд долларов на смягчение негативных последствий эпидемии коронавируса для экономики - каждый взрослый постоянный житель Гонконга получит около 1300 американских долларов.

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