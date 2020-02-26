Коронавирус: власть Гонконга запускает программу стимулирования бизнеса на 15 миллиардов долларов
Власть Гонконга выделила 15,4 млрд долларов США на смягчение негативных последствий эпидемии коронавируса для экономики - каждый взрослый постоянный житель Гонконга получит около 1300 американских долларов.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что в бюджет заложена помощь для 7 млн человек в возрасте от 18 лет.
Как заявил финансов Гонконга Пол Чан, экономика региона в этом году сталкивается с проблемами: протесты и коронавирус.
По словам министра, денежный подарок должен поощрить людей оставаться жить в Гонконге и лишить их финансового бремени.
В рамках обнародованной программы бизнес получит кредиты под низкую процентную ставку со 100%-ной гарантией правительства на сумму до 2 млн гонконгских долларов (260 000 долларов США).
Также будут отменены сборы за регистрацию бизнеса и расширены субсидии на оплату электроэнергии и воды.
Экономическая правда
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