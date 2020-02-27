Гривня на межбанке укрепилась
Четверг, 27 февраля 2020, 17:16
27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,50 - 24,52 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,50 - 24,52 гривни;
Евро - 26,88 - 26,90 гривни;
Напомним:
27 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,60 - 24,62 гривни за доллар.
26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,59 - 24,61 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 27 февраля на уровне 24,65 гривни за доллар.
Экономическая правда
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