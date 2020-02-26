Межбанк: гривня на закрытии снова "просела"
Среда, 26 февраля 2020, 17:10
26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,59 - 24,61 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,59 - 24,61 гривни;
Евро - 26,69 - 26,72 гривни;
Напомним:
26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 3 копейки, установив его на 26 февраля на уровне 24,53 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,60 гривни за евро (на 25 февраля - 26,51 гривни).
Экономическая правда
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