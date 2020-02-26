Курс валют: гривня продолжает обесцениваться
Среда, 26 февраля 2020, 19:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 27 февраля на уровне 24,65 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,80 (на 26 февраля - 26,60 гривни).
Напоминаем:
26 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 - 24,56 гривни за доллар.
26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,59 - 24,61 гривни за доллар.
Экономическая правда
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