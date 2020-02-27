Курс валют на 27 февраля: межбанк, наличный и "черный" рынки
27 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,60 - 24,62 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 24,56 - 24,58 гривни;
Евро - 26,86 - 26,88 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,42 - 24,64 гривни. Евро покупают по 26,51 гривни, продают по 26,87 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 24,45 - 24,50 гривни, евро - 26,60 - 26,75 гривни.
Напомним:
26 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,59 - 24,61 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 27 февраля на уровне 24,65 гривни за доллар.
Экономическая правда
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